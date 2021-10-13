غدًا: انخفاض حاد في درجات الحرارة وتراجعها بـ6 درجات

يتميز طقس يوم غدٍ الخميس، بانخفاض حاد وملحوظ في درجات الحرارة وتراجعها بما يُقارب 5 أو 6 درجات.

وستكون درجات الحرارة بين 15 و20 درجة في كل ولايات الشمال والوسط الغربي للبلاد وبين 22 و26 درجة في بقية المناطق.

ومن المنتظر أن تعود مؤشرات الصحو بشكل تدريجي خصوصا خلال يومي الجمعة والسبت لترتفع درجات الحرارة وتتواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري .

وكشف المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي في شريط فيديو نُشر اليوم، أن مؤشرات الغيث النافع ستميز يوم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريط الاثنين المقبل مع بعض التقلبات الجوية ببعض مناطق الشمال في مرحلة أولى .

كلمات البحث :الحرارة;انخفاض