غدًا: انطلاق التسجيل في خدمة الـSMS للحصول على نتائج دورة المراقبة للبكالوريا

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن عملية التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة للبكالوريا عبر الإرساليات القصيرة تنطلق يوم غد الأربعاء 04 أوت 2020، على الساعة العاشرة صباحا بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لاتصالات تونس وأوريدو وأورنج بسعر 950 مليم.

ويكون التسجيل بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف.

وينبغي أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف من 8 أرقام.

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