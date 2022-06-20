غدًا: انطلاق التسجيل في خدمة «SMS» للحصول على نتائج البكالوريا

أعلنت وزارة التربية في بلاغ اليوم الاثنين 20 جوان 2022، أنه بإمكان تلاميذ البكالوريا الذين اجتازوا اختبارات الدورة الرئيسية، توجيه إرساليات قصيرة إلى الرقم 85005 بداية من يوم غد الثلاثاء 21 جوان للحصول على نتائجهم وذلك بالنسبة لكل المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال من مختلف الشركات.

وأوضح البلاغ أن طريقة الإرسال تكون على النحو التالي:

كتابة كلمة bac ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية.

كما يمكن التسجيل لدورة المراقبة عن طريق الخدمة ذاتها.

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