غدًا: انطلاق المشاورات بين الأحزاب حول الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي

تنطلق غدا الثلاثاء 28 جانفي 2020، جلسات اللجان المشتركة بين الاحزاب المعنية بالتشاور حول الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا بدار الضيافة.

وستنعقد المشاورات في جلستين اثنتين، صباحية ومسائية، يخصّص جدول أعمالهما للتداول في مقومات التصور المشترك للحزام السياسي المساند للحكومة بناء على المبادئ والدعائم العامة، بالاضافة الى أولويات المرحلة وسبل المشاركة وهيكلة الحكومة.

هذا وقد تمت مراسلة الاحزاب المعنية بالمشاورات ومدّها بالوثيقة المرجعية التي وقع صياغتها كمنطلق اولي للنقاش قصد التفاعل حولها وإبداء الرأي فيها وإثراء محتواها.

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