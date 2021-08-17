غدًا: انطلاق حملات تلقيح عسكري بــ5 ولايات جديدة

تنطلق صباح غد الأربعاء 18 أوت 2021، حملة التلقيح العسكرية الثالثة وتشمل ولايات بنزرت ومنوبة والكاف ومدنين وقابس ويؤمنها 110 إطار طبي وشبه طبي عسكري. ومن المنتظر تلقيح 10 آلاف مواطن بكل ولاية.
وستنعقد لهذا الغرض اجتماعات تنسيقية مع الولّاة والمديرين الجهويين للصحة وممثلي المجتمع المدني بالولايات المذكورة للإعداد الجيد لإنطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا من حيث تأمين الجانب اللوجيستي والصحي والأمني وضبط روزنامة التلقيح في سبيل توفير عوامل نجاح هذه الحملة.
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