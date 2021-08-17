غدًا: انطلاق حملات تلقيح عسكري بــ5 ولايات جديدة

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غدًا: 93600 جرعة تلقيح فايزر تصل تونس أعلن ويزر الصحة فوزي المهدي في ندوة صحفية بالوزارة اليوم الثلاثاء، أن 93600 جرعة تلقيح من ...

402 مركز تلقيح في اليوم الثاني لعمليات التلقيح المكثف أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، أنه سيتم يوم الأحد 15 أوت 2021، تخصيص 402 مركز تلقيح في ال ...

4 أوت: انطلاق حملة تلقيح بالوسط المهني بمختلف القطاعات أعلنت وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ مشترك اليوم الاثنين، أن حملة تلقيح بالوس ...

حملات أمنية كبرى بمختلف ولايات الجمهورية نفذت وحدات الإدارة العامة للأمن العمومي مدعومة بوحدات من الإدارة العامة لوحدات التدخل يوم ...