غدًا: انعقاد اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه على إثر لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية اليوم 06 ماي 2022، تقرّر دعوة اللجنة الوطنية الدائمة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة للانعقاد صبيحة يوم السبت الموافق لـ 07 ماي 2022 للنظر في الوسائل الكفيلة بتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية والمحافظة على الموارد المائية بالسدود مع إجراء تحويرات جزئية على تركيبة ديوان وزير الداخلية وبعض المعتمدين.

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