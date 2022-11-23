غدًا: تسليم طفلة الـ4 سنوات التي وصلت لإيطاليا في عملية هجرة لوالديها

أكد الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الأربعاء، أن طفلة الـ4 سنوات التي وصلت بمفردها في عملية هجرة غير نظامية يوم 16 أكتوبر الماضي إلى إيطاليا، ستصل يوم الغد إلى تونس وسيتم تسليمها إلى والديها.

وأفاد فريد بن جحا أن القاضي الإيطالي استند في قراره بإرجاع الطفلة على عدة نقاط من أهمها عدم وجود أي خطر يتهدد عودة البنت، مبينا أن مصلحة الطفلة الفضلى تقتضي أن تكون مع أبويها خاصة وأنها تعرضت لهزات نفسية انطلاقا من عملية الحرقة وما عاشته في البحر إضافة إلى البعد العائلي وكذلك الإختلاف الثقافي.

وأبرز المتحدث بأن القاضي الإيطالي رأى أن هناك حاجة مُلحة لعودة الطفلة لا سيما بعد حالة الإنزواء التي دخلت فيها.

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