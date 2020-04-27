غدًا: جلسة حوار مع عدد من أعضاء الحكومة

يعقد مجلس نواب الشعب ممثلا في خلية الأزمة يوم غدٍ الثلاثاء 28 أفريل 2020، بداية من التاسعة صباحا (09.00) بمقره الفرعي، جلسة لإجراء حوار مع كل من وزير الشؤون المحلية، ووزير التجارة، ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف الوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد .

وتنعقد هذه الجلسة بحضور مكاتب كل من لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة والخدمات ذات الصلة، ولجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح ولجنة التنمية الجهوية.

والجدير بالتذكير أن هذه الجلسة تنعقد، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، في إطار الأحكام الاستثنائية المصادق عليها في الجلسة العامة ليوم 26 مارس 2020، والتي تمّ بمقتضاها تفويض خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب لتتولّى المهمّة الرقابية تجاه الحكومة.

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