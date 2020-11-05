غدًا: جلسة عامة للحوار مع 5 وزراء حول الوضع الوبائي

يعقد مجلس نواب الشعب غدًا الجمعة 6 نوفمبر 2020، جلسة عامة بالمبنى الفرعي بداية من الساعة التاسعة صباحا ويتضمن جدول الأعمال إجراء حوار مع أعضاء من الحكومة حول تطوّر الحالة الوبائية وتداعياتها.
وسيكون ذلك على النحو التالي:
*الحصة الصباحية : إجراء حوار مع كلّ من:
-وزير الصحة،
-وزير الشؤون الاجتماعية.
-وزير الشؤون الثقافية بالنيابة.
*الحصة المسائية : إجراء حوار مع كلّ من:
-وزير التربية،
-وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي.
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