غدًا: جلسة عامة للحوار مع 5 وزراء حول الوضع الوبائي

يعقد مجلس نواب الشعب غدًا الجمعة 6 نوفمبر 2020، جلسة عامة بالمبنى الفرعي بداية من الساعة التاسعة صباحا ويتضمن جدول الأعمال إجراء حوار مع أعضاء من الحكومة حول تطوّر الحالة الوبائية وتداعياتها.

وسيكون ذلك على النحو التالي:

*الحصة الصباحية : إجراء حوار مع كلّ من:

-وزير الصحة،

-وزير الشؤون الاجتماعية.

-وزير الشؤون الثقافية بالنيابة.

*الحصة المسائية : إجراء حوار مع كلّ من:

-وزير التربية،

-وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي.

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