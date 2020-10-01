غدًا: حوار مع الحكومة حول الوضع الصحي والاجتماعي والتربوي

يعقد مجلس نواب الشعب يــوم غدٍ الجمعـة 2 أكتوبر 2020، جلسة عامـة بداية من الساعة التاسعة صباحا (س 9.00) .
ويتضمن جدول الأعمال:
1- إجراء حوار مع الحكومة حول الوضع الصحي والاجتماعي والتربوي في البلاد، والإجراءات المتخذة للحد من مخاطر انتشار فيروس كوفيد 19، بحضور كل من:
-وزير الصحة
- وزير الشؤون الاجتماعية
- وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني
- وزير التربية
- وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
2) المصادقة على مشروع قرار يتعلق بإقرار إجراءات استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب.
كلمات البحث :الوضع الصحي;حكومة;حوار
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