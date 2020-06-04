غدًا: خسوف شبه ظل جزئي للقمر

ستشهد الأرض يوم غدٍ الجمعة 5 جوان 2020، خسوف شبه ظل جزئي للقمر.

وبالنسبة للبلاد التونسية يحدث الخسوف إنطلاقا من شروق القمر إلى غاية العاشرة مساء و4 دقائق.

ويحدث خسوف شبه الظل عندما يدخل القمر منطقة شبه ظل الأرض، حيث تقل إضاءة القمر قليلا، ويبقى قرص القمر مضاء بالكامل.

وتجدر الإشارة إلى أنها تصعب ملاحظة ظاهرة خسوف شبه الظل بالعين المجردة، وذلك بسبب صعوبة ملاحظة التغير الطفيف في إضاءة القمر.

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