غدًا: دخول الليالي السود

يتزامن اليوم الأربعاء 13 جانفي 2021، مع آخر يوم فيما يعرف في التقويم الفلاحي بالليالي البيض، ليُسجل يوم الغد الخميس 14 جانفي 2121 دخول الليالي السود التي تتواصل على مدى 20 يوما.

والليالي السود هي فترة تبدأ يوم 14 جانفي وتنتهي يوم 02 فيفري من كل سنة، يكون فيها الطّقس شديد البرودة في النّهار و دافئا في الليل، وقد سمّيت بذلك لكثرة وجود السّحب والغيوم فيها.

وتأخذ خلال هذه الفترة الزمنية كل المزروعات أشكالها و تبرز ورودها و زهورها لكي تواصل نموها بقية فصل الشتاء، حيث يستبشر بها الفلاحون، ويقولون عنها « الليالي السود يخضار فيهم كل عود » .

وبانتهاء الليالي السود نكون على موعد مع ما يعرف في التقويم الفلاحي بالعزارة والتي تكون من 03 إلى 13 فيفري ويكون فيها الطقس تارة جميلا وتارة باردا وممطرا.

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