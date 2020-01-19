غدًا: رياح قوية تصل إلى 70 كلم/س

اخر تحديث : 19/01/2020

رياح

يتميز طقس يوم غدٍ الاثنين 20 جانفي 2020، بضباب محلي في الصباح بالمناطق الساحلية الشرقية مع سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالشمال والوسط وطقس مغيم جزئيا بالجنوب.
تكون الريح جنوبية شرقية قوية فقوية جدا من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س ببقية المناطق مع دواوير رملية محلية بالجنوب، أما البحر شديد الاضطراب فهائج.
الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 15 و 20 درجة وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 22 درجة بالجنوب.


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