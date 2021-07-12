غدًا: طائرة عسكرية تركية محمّلة بـ 50 ألف تلقيح تصل تونس

ستحلّ بتونس يوم غد الثلاثاء 13 جويلية 2021، طائرة عسكرية محمّلة بـ 50 ألف تلقيح ضد فيروس كورونا ووحدات تنفّس اصطناعي وأجهزة توليد الأكسجين ومعدّات ومستلزمات طبية متنوّعة ممنوحة من تركيا إلى تونس.
وأعربت مؤسسة رئاسة الجمهورية عن شكرها وامتنانها للسلطات التركية على هذه المبادرة النبيلة بدعم جهود تونس في مواجهة انتشار جائحة كوفيد-19.
ويأتي ذلك متابعة لتعليمات رئيس الجمهورية بتكثيف نسق التحرّك لحشد الدعم الدولي للجهود الوطنية للتصدي الناجع للانتشار السريع لجائحة كوفيد-19.
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