غدًا: طائرة عسكرية تركية محمّلة بـ 50 ألف تلقيح تصل تونس

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غدًا: 93600 جرعة تلقيح فايزر تصل تونس أعلن ويزر الصحة فوزي المهدي في ندوة صحفية بالوزارة اليوم الثلاثاء، أن 93600 جرعة تلقيح من ...

تركيا تسقط طائرة خرقت أجواءها من جانب سوريا أعلنت القوات المسلحة التركية، اليوم الجمعة ، في بيان نشرته ، عن اسقاط طائرة بدون طيار مجهولة ...