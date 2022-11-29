غدًا: عبد الحميد الدبيبة في زيارة لتونس

يؤدي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة زيارة عمل الى تونس يومي 30 نوفمبر وغرة ديسمبر.

وسيكون عبد الحميد الدبيبة مرفوقا بوفد وزاري هام ورفيع المستوى، وسيجمعه لقاء ثنائي مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان لبحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.

كما ستكون الزيارة مناسبة لعقد اجتماعات موسعة بين وفدي البلدين، وذلك تدعيما لأواصر الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

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