غدًا: عبد الحميد الدبيبة في زيارة لتونس

اخر تحديث : 29/11/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

عبد الحميد الدبيبة

يؤدي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة زيارة عمل الى تونس يومي 30 نوفمبر وغرة ديسمبر.
وسيكون عبد الحميد الدبيبة مرفوقا بوفد وزاري هام ورفيع المستوى، وسيجمعه لقاء ثنائي مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان لبحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.
كما ستكون الزيارة مناسبة لعقد اجتماعات موسعة بين وفدي البلدين، وذلك تدعيما لأواصر الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.


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