غدًا: عمّال الحضائر في إضراب عام وطني

يُنفذ عمال الحضائر بمختلف القطاعات يوم غدٍ الثلاثاء 2 جوان 2020، إضرابا عاما وطنيا للمطالبة بالتسوية النهائية لوضعية العمال والقطع مع كافة أشكال التشغيل الهش وتطبيق محضر اتفاق الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 28 ديسمبر 2018 حول هذا الملف.

وأكد عضو مجمع التنسيقيات الوطنية لعمال الحضائر محمد العكرمي أن الإضراب عن العمل سيكون مفتوحا، وسيتم مغادرة المؤسسات والقيام بمسيرات تجوب مختلف شوارع البلاد بمختلف الجهات تختم بوقفات احتجاجية أمام مقرات السيادة، اضافة الى الدخول في تحركات دورية يومية بكافة المعتمديات والولايات، الى حين التسوية النهائية لهذا الملف.

وشدد المتحدث على أن الدعوة للقيام بالإضراب والتحركات الإحتجاجية ليست بغاية التخريب أو بث الفوضى بل للمطالبة بصفة جدية بالعيش الكريم لفئة طال تهميشها معتبرا أن ما يهدد سلامة وأمن الوطن ليس احتجاجات عمال الحضائر بل السياسات الخاطئة لكل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة، حسب تقديره.

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