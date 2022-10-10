غدًا: غازي الشواشي يمثُل أمام قاضي التحقيق

أعلن الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الجمعة، أنه سيمثُل غدا من جديد أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لسماعه في القضية التي رفعتها ضده وزيرة العدل استنادا للفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية.

واعتبر الشواشي أن القضية رُفعت بتعليمات من رئيس الدولة قيس سعيد، مؤكدا أنه استهدفه في مناسبة أولى و أنصفه القضاء مقابل إدانته ضمنيا بالادعاء الباطل و الثلب فاستهدفه مرة ثانية عبر هذه القضية التي يتهمني فيها بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي (الفصل 128 من المجلة الجزائية) و نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام النظام (الفصل54 من المرسوم عدد 115) و ذلك من أجل تصريح إذاعي، على حد تعبيره.

وأبرز الشواشي بأنه يحضر إلى جانبه في هذه القضية التحقيقية مجموعة من المحامين المتطوعين و عدد من الشخصيات السياسية و الحقوقية لمؤازرته في مواجهة هذه القضية، التي اعتبرها سياسية.

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