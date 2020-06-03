غدًا: فتح المساجد والمطاعم والمقاهي

أعلنت لبنى الجريبي الوزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى في ندوة إعلامية خُصصت للإعلان عن إجراءات المرحلة الثالثة والأخيرة من الحجر الصحي الموجه اليوم الأربعاء، أنه سيتم الترفيع في نسب استئناف النشاط بالنسبة للوظيفة العمومية وقطاع الصناعة والخدمات والأشغال العامة والبناء إلى حدود 100 بالمائة .

كما سيتم ابتداء من الغد فتح المساجد ودور العبادة والمطاعم والمقاهي والنزل السياحية واستئناف بعض الأنشطة الثقافية.

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