غدًا: قمة مصرية تونسية

حل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر اليوم الجمعة 9 أفريل 2021، بمطار القاهرة الدولي.

وقد كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبلي رئيس الدولة لدى وصوله إلى القاهرة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية غداً السبت بقصر الاتحادية .

ومن المقرر أن تتناول القمة التباحث حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة علي المستوى الامني والاقتصادي والاستثماري.

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