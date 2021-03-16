غدًا: قيس سعيد في زيارة إلى ليبيا

يؤدي رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم غد الأربعاء 17 مارس 2021، زيارة رسمية إلى دولة ليبيا الشقيقة.
وتندرج هذه الزيارة في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين.
كما تمثل الزيارة مناسبة لإرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون القائم بين تونس وليبيا وتؤسس لتضامن شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.
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