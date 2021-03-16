غدًا: قيس سعيد في زيارة إلى ليبيا

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قيس سعيد في زيارة إلى قطر لـ3 أيام يؤدي رئيس الجمهورية قيس سعيد من 14 إلى 16 نوفمبر 2020، زيارة دولة إلى قطر بدعوة من أمير قط ...

قيس سعيّد من باريس: تونس لن تقبل بتقسيم ليبيا أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له من قصر الايليزيه في باريس خلال مؤتمر صحفي م ...

الاثنين القادم: قيس سعيّد في زيارة إلى فرنسا يتحول رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاثنين 22 جوان 2020، بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل م ...