غدًا: لقاء مرتقب بين وزير التشغيل والمعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا

أعلن رئيس الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل والمعنيين بالقانون عدد 38 كريم ترعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس، أنه من المنتظر أن يجتمع غدا الجمعة عدد من ممثلي الجمعية بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي لبحث سبيل إيجاد حلول بديلة للقانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.

وبين كريم ترعة بأن هذا الاجتماع من شأنه أن يحسم مآل التحركات الاحتجاجية المقررة لنفس اليوم في حال لم يتم التوصل الى حلول ترضي جميع الأطراف مؤكدا تمسكهم بتفعيل القانون عدد 38 لاسيما وأنه لم يصدر بعد أي قرار رسمي يقضي بإلغائه.

وعبر ترعة عن رفض أغلب المعطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا للحلول البديلة على غرار بعث مشاريع أو الترويج للشركات الأهلية وهو مسار طويل الأمد، حسب تقديره.

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