غدًا: مسيرة وطنية نصرة لفلسطين ومطالبة بسنّ قانون يُجرم التطبيع

تُنظم يوم غدٍ الأربعاء 18 ماي 2021، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا، مسيرة وطنية نصرة لفلسطين بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار « من أجل سن قانون لتجريم التطبيع – التطبيع خيانة » .

وستُشارك في المسيرة المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والفعاليات السياسية، وقد دعت حركة النهضة أنصارها للحضور.

ومن المنتظر ّأن تنطلق المسيرة من أمام مقر وزارة السياحة مرورا بشارع محمد الخامس إلى مفترق شارع خير الدين باشا.

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