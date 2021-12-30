غدًا: منع جولان العربات بشارع الحبيب بورقيبة

أعلنت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّه تقرّر منع جولان جميع أصناف العربات بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في جزئه الممتدّ بين ساحة 14 جانفي ومفترق الزّاد 04 بورقيبة وذلك يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 بداية من السّاعة 17.00، بمناسبة تنظيم بلديّة تونس حفل فنّي يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 بمناسبة السّنة الإداريّة.

وتجنّبا للتّعطيل، يستحسن استعمال شارع المغرب العربي الكبير (طريق الزّاد 04) وشارع محمّد الخامس أو شارع الجمهوريّة وشارع المنصف باي للتّنقّل من وإلى وسط العاصمة.

ولمزيد الإرشادات يمكنكم الاتصال بالأرقام التّالية : 71.343.201 أو 71.343.787

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