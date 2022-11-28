غدًا وبعد غدٍ: أمطار غزيرة وانخفاض في الحرارة مع رياح تتجاوز 70 كلم/س

يتميز الوضع الجوي بداية من آخر هذه الليلة وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء، بنزول أمطار متفرقة مؤقتا رعدية بالشمال والمناطق الغربية للوسط وتكون غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي حيث تتراوح الكميات بين 30 و60 مليمترا مع تساقط البرد.

كما يُنتظر أن تنخفض الحرارة لتتراوح القصوى عامة بين 13 و18 درجة ولا تتجاوز 8 درجات بالمرتفعات الغربية مع هبوب رياح قوية نسبيا إلى قوية تصل سرعتها مؤقتا إلى 70 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات.

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