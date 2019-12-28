غدًا وبعد غدٍ: انخفاض في الحرارة مع أمطار بهذه المناطق

يتميز الوضع الجوي خلال يومي الأحد 29 والاثنين 30 ديسمبر 2019، بانخفاض في الحرارة بأغلب المناطق حيث تتراوح القصوى بين 10 و 15 درجة ولا تتجاوز 07 بالمرتفعات أما الصغرى فتكون بين صفر و 04 درجات بالمناطق الغربية وبين 04 و 08 درجات ببقية الجهات.

ويكون طقس الغد باردا وأحيانا كثيف السحب بالشمال والمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة وسحب عابرة ببقية الجهات.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة من 20 إلى 35 كلم/س داخل البلاد، أما البحر شديد الاضطراب.

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