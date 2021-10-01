غدًا وبعد غدٍ: عمليات تلقيح مفتوحة لمن تجاوز سنهم الـ 40 عاما مع اختيار نوعية اللقاح

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه في إطار دفع عمليات التلقيح المكثف ضد كوفيد-19، ستنظم خلال نهاية الأسبوع الجاري، يوميْ السبت والأحد الموافق لـ2 و3 أكتوبر 2021 عمليات تلقیح مفتوحة ضد كوفيد-19 لفائدة الفئة العمرية 40 سنة فما فوق، مسجلين أو غير مسجلين، وذلك لتلقي الجرعة الأولى، مع توفر إمكانية اختيار لقاح من بين اللقاحات التالية:

AstraZeneca

Coronavac (Sinovac)

Pfizer

Moderna

Janssen

كما يمكن للأشخاص الذين تمت دعوتهم لتلقي الجرعة الأولى من التلقيح يوم 2 أو 3 أكتوبر 2021 اختيار نوع التلقيح الراغبين في تلقيه.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تنظيم هذه الأيام الوطنية المفتوحة بمراكز التلقيح القارة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء

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