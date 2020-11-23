غدًا وبعد غدٍ: وزير الخارجية في زيارة إلى باريس

يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج عثمان الجرندي زيارة عمل إلى باريس يومي 24 و25 نوفمبر 2020، حيث سيترأس أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية.

وتترأس تونس هذا الاجتماع بصفتها الدولة المستضيفة للدورة الثامنة عشرة لقمة الفرنكوفونية، المزمع تنظيمها سنة 2021.

وتنعقد الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية بمشاركة 88 ممثل عن الدول الأعضاء والملاحظين بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وستُخصّص هذه الدورة لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الفرنكوفونية قصد مكافحة جائحة كورونا.

كما سيتطرّق هذا الاجتماع إلى عدد من مبادرات وأنشطة التعاون في إطار هذه المنظمة، ولاسيما الاستراتيجية الاقتصادية للفرنكوفونية، للفترة 2020-2025، وكذلك أنشطة صندوق دعم المرأة، علاوة على التباحث حول تعزيز دور وفاعلية هذه المنظمة الدولية.

كما سيتمّ خلال هذا المؤتمر الوزاري تقديم عرض حول مسار الإعداد لاحتضان بلادنا للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بجربة في نوفمبر 2021.

وسيُجري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بهذه المناسبة لقاء مع الأمينة العامة للفرنكوفونية وسيتحادث مع عدد من نظرائه بالدول الأعضاء بهذه المنظمة. كما سيلتقي عثمان الجرندي المديرة العامة لليونسكو، إضافة إلى كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالفرنكوفونية.

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