غدًا: وزير خارجية الجزائر في زيارة إلى تونس

يؤدي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية صبري بوقادوم زيارة الى تونس يوم 01 افريل 2021 ، محمّلا برسالة من رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، الى رئيس الجمهورية، قيس سعيد.

وخلال زيارته الى تونس سيلتقي صبري بوقادوم بنظيره عثمان الجرندي حيث سيتم تنظيم جلسة عمل حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات، وفق بلاغ صدار عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية.

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