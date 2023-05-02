غدًا: وزيرة خارجية ليبيا في زيارة إلى تونس

تؤدّي وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش زيارة عمل إلى تونس يوم الأربعاء 3 ماي 2023، بدعوة من نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك على رأس وفد يضم خاصة محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات.

وتندرج هذه الزيارة في إطار توثيق الروابط التاريخية العريقة التونسية الليبية وتعزيز العلاقات التي تجمع البلدين وتجسيدا للحرص المشترك على الرقي بها إلى أعلى المستويات، تحقيقا لتطلعات الشعبين الشقيقين إلى مزيد من التكامل والاندماج والشراكة الفاعلة والمتضامنة.

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