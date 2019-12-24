غدًا: وقفة احتجاجية للفلاحين بكافة أنحاء الجمهورية



قرر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تنظيم « وقفة احتجاجية للفلاحين من كافة أنحاء الجمهورية » وذلك يوم غدٍ الأربعاء 25 ديسمبر 2019، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (9:00) أمام مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري .

وتأتي هذه الوقفة تبعا للاشكاليات التي يواجهها منتجو الزيتون هذه السنة وتعثر انطلاق موسم الجني والتحويل بسبب انهيار الأسعار.

كما يعبر الفلاحون من خلال الوقفة عن استيائهم الكبير تجاه تخلي الديوان الوطني للزيت عن دوره التعديلي ورفضهم القاطع للاسعار المعروضة من طرفه، حيث اعتبر الاتحاد أنها استخفاف بتضحياتهم ودعم للمضاربين والمحتكرين .

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