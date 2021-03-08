غدًا: 30 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي يصل تونس

أكدت رئاسة الجهورية في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه في ظلّ متابعة يومية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد لمسألة توفير اللقاحات للشعب التونسي، وبعد جهود دبلوماسية مستمرة لم تنقطع، تصل غدا الثلاثاء 9 مارس 2021 من روسيا، كمية أولى من لقاحات كوفيد 19 من نوع سبوتنيك عددها 30 ألف جرعة صالحة لـ15 ألف شخص، وستعقبها خلال الأسابيع القادمة كمية ثانية تقدر بـ500 ألف جرعة صالحة لـ250 ألف شخص.

وبتضافر جهود كلّ الجهات المختصة المدنية والعسكرية، سيتمّ توزيع هذه الكميات وفق الأولويات التي ستضبطها اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.

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