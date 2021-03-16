غدًا: 93600 جرعة تلقيح فايزر تصل تونس

أعلن ويزر الصحة فوزي المهدي في ندوة صحفية بالوزارة اليوم الثلاثاء، أن 93600 جرعة تلقيح من نوع فايزر تصل تونس غدًا الأربعاء في إطار مبادرة كوفاكس علاوة على 30 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك التي تم تسلمها مؤخرا.

كما ستتلقى تونس 136800 جرعة من نوع استرازينيكا وهبة صينية بقيمة 200 ألف جرعة نوع سينوفاك و100 ألف جرعة فايزر في إطار الصفقة المبرمة مع وزارة الصحة.

كما ستصل تونس في شهر أفريل المقبل، 276 جرعة من نوع استرازينيكا .

ودعا الوزير كل التونسيين للانخراط في منظومة إيفاكس، مؤكدا نجاعة وسلامة وضرورة التلقيح.

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