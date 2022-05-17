غرة أوت بالكونغو: التونسي علي البقلوطي ينال جائزة أفضل عالم رياضيات في أفريقيا

اخر تحديث : 17/05/2022

علي البقلوطي

تُوّج الأستاذ الجامعي في كلية العلوم بصفاقس ونائب رئيس جامعة صفاقس ورئيس الجمعية التونسية للرياضيات التونسي علي البقلوطي بجائزة أفضل عالم رياضيات في أفريقيا، وذلك لأول مرة في تاريخ تونس.

وأكّد البقلوطي في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، أن العلم التونسي سيُرفرف يوم 1 أوت المقبل على ربوع القارة الأفريقية في برازافيل عاصمة الكونغو بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير لنيل جائزة الاتحاد الأفريقي لعلوم الرياضيات التي تُمنح مرة كل 4 سنوات .
وكشف البقلوطي، وهو عضو قار في الأكاديمية التونسية للعلوم « بيت الحكمة » ، أنه سيتمّ نشر كتاب علمي له يوم 4 جويلية القادم.


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