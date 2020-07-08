غرة سبتمبر: استئناف تربصات الطلبة بالخارج

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم الأربعاء 08 جويلية 2020، إمكانية استئناف تربصات الطلبة بالخارج في إطار منح التداول بعنوان السنة الجامعية 2019-2020، ابتداء من غرة سبتمبر 2020 في حدود ما ينص عليه المنشور عدد 43/19.

ويأتي هذا الإجراء نظرا للتحسن النسبي للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العالم.

وأكدت الوزارة على أن استئناف هذه التربصات، يبقى رهين تطور انتشار الوباء من عدمه في العالم، وذلك حرصا على سلامة الطلبة.

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