غرة سبتمبر: استئناف تربصات الطلبة بالخارج

اخر تحديث : 08/07/2020

وزارة التعليم العالي تونس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم الأربعاء 08 جويلية 2020، إمكانية استئناف تربصات الطلبة بالخارج في إطار منح التداول بعنوان السنة الجامعية 2019-2020، ابتداء من غرة سبتمبر 2020 في حدود ما ينص عليه المنشور عدد 43/19.
ويأتي هذا الإجراء نظرا للتحسن النسبي للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العالم.
وأكدت الوزارة على أن استئناف هذه التربصات، يبقى رهين تطور انتشار الوباء من عدمه في العالم، وذلك حرصا على سلامة الطلبة.


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