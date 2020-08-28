غرة سبتمبر: الانطلاق في بيع اشتراكات التنقَل على قطارات الأحواز الجنوبية

أعلمت الشَركة الوطنيَة للسكك الحديديَة التونسيَة في بلاغ لها اليوم الجمعة، التَلاميذ و الطَلبة ومتربصي التكوين المهني أنها ستشرع في بيع الاشتراكات المدرسيَة لموسم 2020-2021 الخاصة بقطارات الأحواز الجنوبية لتونس بداية من غرة سبتمبر 2020.

ويتم تسليم هذه الاشتراكات فورا، كما تكون صالحة بداية من تاريخ استلامها.

وبينت الشركة بأن هذه الإشتراكات ذات تسعيرة تفاضلية، وقد حافظت على نفس أسعار السنة الفارطة، كما يمكن للمشتركين دفع ثمنها مرة واحدة أو على أقساط.

مع العلم أن سنَ المشترك يجب ألاَ يتجاوز 23 سنة بالنَسبة للتلاميذ و 33 سنة للطلبة أما المتربَصون بمراكز التكوين المهني فهناك المستوى الأول (23 سنة) و الثَاني (30 سنة) و الثَالث (33 سنة).

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