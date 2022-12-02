غرفة التاكسي الفردي: الزيادة الأخيرة في التعريفة لا تفي بالغرض

اعتبر رئيس غرفة التاكسي الفردي معز السلامي في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، أن قرار وزارتيْ النقل والتجارة والمتمثل في الزيادة في تعريفة النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات التاكسي الفردي إلى 900 مليم لا تفي بالغرض.

وقال المتحدث إن الغرفة طالبت بالزيادة منذ شهر مارس الماضي، مشيرا الى أنه وخلال هذه المدة شهدت تونس زيادة في المحروقات لأكثر من 5 مرات، ما يعني أن الترفيع الأخير لن يفي بحاجيات أصحاب التاكسي الفردي ولن يسدد ما تخلد بذممهم من ديون.

وأوضح المتحدث أن الزيادة الأخيرة تمثلت في 15 بالمئة، بينما تطالب الغرفة بزيادة بحوالي 30 بالمئة للتاكسي الفردي و 20 بالمائة لبقية قطاعات النقل غير المنتظم، وقال إن القطاع سيقبل بهذه الزيادة مع المطالبة بضرورة التعديل الالي.

يُشار إلى أنه سيتم العمل بهذه التعديلات بداية من تاريخ 15 ديسمبر 2022.

تعريفة النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات التاكسي الفردي

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