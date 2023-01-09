غرفة تجارة المواد الغذائية بالجملة: عدم توفر سيولة لدى الدولة وراء نقص زيت الحاكم

أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجارة المواد الغذائية بالجملة لسعد البوغانمي في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الاثنين، أن النقص في مادة الزيت المدعم (زيت الحاكم) يعود لعدم توفر سيولة لدى الدولة.

وأوضح البوغانمي أن الدولة التونسية تستورد الزيت من الخارج، مبينا أن أسعاره سجلت ارتفاعا وقد وصلت كلفته إلى 6 دنانير وهو ما يجعلها غير قادرة على دعمه للمواطن.

وبخصوص النقص في مادة المقرونة، أكد المتحدث أن النقص يتعلق ببعض الأنواع فقط، مبرزا بأن هامش الربح ضئيل جدا مع رفض المعامل التبديل بالنسبة للتاجر أو المغازات الكبرى.

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