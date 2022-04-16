وزارة البيئة تتخذ جملة من الإجراءات بعد غرق سفينة المحروقات بقابس

أعلنت اليوم السبت، وزارة البيئة ، أنه سيتم وضع حواجز للحدّ من إنتشار المحروقات وتطويق مكان غرق سفينة الشحن التجارية XELO الحاملة لراية غينيا الاستوائية والمحملة لحوالي 750 طن من مادة القازوال بخليح قابس.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها ، بأنه سيتم أيضا إرسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة ومكان تسرّب المحروقات، لإتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية. كما سيتم الإنطلاق في عملية شفط المحروقات المتسرّبة.

يُشار إلى أن جلسة عمل التأمت بمقر ولاية قابس اليوم لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتفادى حصول الكارثة البيئية على اثر غرق الباخرة المحملة بالمحروقات، وذلك تحت اشراف وزيرة البيئة ووزير النقل والمعتمد الأول.

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