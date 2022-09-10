غرق مركب بسواحل الشابة: إنقاذ 14 مهاجرا وانتشال 6 جثث وجاري البحث عن المفقودين

أعلن المتحدث باسم الإدارة العام للحرس الوطني في بلاغ له اليوم السبت، أن وحدات الحرس البحري تمكنت بالاستعانة بفريق غوص تابع لجيش البحر ومجموعة جارات الشباك من نجدة و إنقاذ 14 مهاجرا غير نظامي وانتشال 6 جثث وجاري البحث عن المفقودين في حادثة غرق مركب على بعد 7 أميال من سواحل الشابة في الليلة الفاصلة بين 6 و 7 سبتمبر 2022.

وقد تولت فرقة الارشاد البحري مباشرة قضية عدلية بعد التنسيق مع النيابة العمومية حيث تبين من الأبحاث الاولية وجود ما بين 14 و 17 مفقود، ما يرجح تواجد بين 34 و 37 مهاجر سري على المركب، ولاتزال عمليات البحث متواصلة بدعم بمروحية من الوحدة الجوية.

وللتذكير فقد تمكنت الاقاليم البحرية بالادارة العامة لحرس الحدود في الفترة الممتدة من 01 جانفي الي 09 سبتمبر 2022 من احباط 1489 عملية اجتياز ومنع محاولة اجتياز 20018 شخص من بينهم 7552 جنسية تونسية و 12466 من جنسيات جنوب الصحراء و الإحتفاظ بـ 526 منظم إضافة الى حجز 823 وسيلة بين زوارق ومراكب.

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