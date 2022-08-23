غرق مركب بسواحل المنستير: إنقاذ اثنين و7 مفقودين

أصدرت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الثلاثاء، بلاغا توضيحيا على إثر ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن غرق مركب في الليلة الفاصلة بين 22 و 23 أوت 2022 بسواحل المنستير.
وأشارت إدارة الحرس الوطني إلى أن عملية الغرق صارت يوم 14 أوت 2022 بالمياه الدولية وعلى بعد 43 ميل من سواحل المنستير، وقد تم انقاذ 2 أشخاص من طرف مركب صيد وتسليمهم إلى السلطات التونسية وافادا أثناء البحث بأن من المجتازين 7 أشخاص مفقودين.
وتم تسخير جميع الوسائل المادية والبشرية في عملية البحث بالتنسيق مع البحرية الوطنية.
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