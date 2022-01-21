غرق مركب للمهاجرين بصفاقس: تواصل عملية البحث عن مفقودين

تواصل وحدات الجيش والحرس البحريين والحماية المدنية عملية البحث عن مفقودين في غرق مركب للمهاجرين التونسيين غير النظاميين جد أمس الأول الأربعاء قبالة سواحل قرقنة حيث لا يزال 6 مهاجرين في عداد المفقودين من بين الذين كانوا على متن المركب الغارق والمقدر عددهم بـ32 مهاجرا.

وقد تم صباح اليوم، انتشال جثة لأحد الهالكين بعد أن كان فريق الحرس البحري أنقذ 21 مهاجرا وانتشل جثة مهاجر من ضمن الغرقى في حين انتشل غوّاصو جيش البحر ثلاثة جثث أخرى منهم فتاة عمرها حوالي 10 سنوات.

وقد استعمل جيش البحر طائرة عمودية في عمليات البحث بحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري.

وتفيد المعطيات التي أدلى بها مصدر أمني مسؤول أن المهاجرين الذين انطلقوا في رحلتهم من سواحل معتمدية المحرس كلهم من الشبان من أصيلي ولايات صفاقس والقيروان وتونس وقفصة .

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