غرق مركب مهاجرين بقرقنة: ارتفاع الجُثث المنتشلة إلى 39 شخصا

أعلن المدير الجهوي للحماية المدنية العميد مراد المشري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس، انتشال 4 جثث إضافية اليوم من بين ضحايا مركب الهجرة غير النظامية للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء الذي كان غرق خلال الليلة الفاصلة بين 6 و7 جوان الجاري في المنطقة البحرية الواقعة بين سواحل اللوزة (جبنيانة) وسواحل القراطن (قرقنة) وذلك من قبل الوحدات العائمة للحرس البحري والحماية المدنية والجيش الوطني.

وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا هذه الحادثة إلى 39 شخصا، بعد ان تم امس الاربعاء انتشال 13 جثة خلال القيام بعمليات البحث عن المفقودين من طرف الوحدات الحرس العائمة، والعثور في وقت سابق على 22 جثة في عرض البحر.

وكان رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة الدكتور سمير معتوق قد أكد أمس الأربعاء، أن كل الغرقى هم من ذوي البشرة السمراء (يرجح أنهم من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء) باستثناء كهل تونسي من سكان منطقة ذراع بن زياد التابعة لمعتمدية العامرة وقع التعرف عليه من طرف الشرطة الفنية ويُعتقد أنه ربان المركب الغارق.

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