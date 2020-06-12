غرق مركب مهاجرين بقرقنة: ارتفاع الجُثث المنتشلة إلى 55 شخصا

أعلن المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس العميد مراد المشري اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الجثث المنتشلة لمركب غرق قبالة سواحل قرقنة إلى 55 شخصا منذ الثلاثاء الماضي وحتى الجمعة.

وبين المشري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن 54 جثمانا من بين 55 جثة تم العثور عليها الى حد مساء أمس هي لأفارقة من بينهم 28 إمراة ورضيعين، فيما ترجع الجثة المتبقية لربان المركب وهو أصيل ولاية صفاقس.

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