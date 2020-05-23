غرق مركب مهاجرين تونسيين بصفاقس: وفاة شخص وفقدان 6 آخرين

أعلن المدير الجهوي للحماية المدنية العقيد مراد المشري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم السبت 23 ماي 2020، عن وفاة شخص غرقا ونجاة 13 آخرين في حين يجري البحث عن 6 مفقودين في عرض البحر بسواحل مدينة صفاقس من قبل فرق الحرس البحري والحماية المدنية، بعد حادث غرق مركب هجرة غير نظامية على متنه 20 شخصا (كلهم تونسيون) ، جد في حدود منتصف الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت بسواحل معتمدية طينة (في مستوى منطقة معروفة براس الطابية).

وأوضح المشري بأن المركب انقلب بالكامل، وتمكنت عناصر الحرس البحري من إنقاذ 11 شخصا في حين تمكن ربان المركب ومساعده من النجاة والخروج إلى اليابسة قبل أن يلوذا بالفرار.

واضاف المتحدث بأن التحقيقات لا تزال جارية مع الناجين للتعرف بأكثر دقة عن عدد الراكبين والمفقودين وهوياتهم وعن كل ملابسات هذه الحادثة.

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