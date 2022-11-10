غرق مركب هجرة غير شرعية ببنزرت: تواصل عمليات البحث عن 4 أشخاص

أكد رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث والي بنزرت سمير عبد اللاوي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن عمليات البحث متواصلة وعلى مدار الساعة عن المفقودين الأربعة بسواحل منطقة راس انجلة من معتمدية بنزرت الجنوبية.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم منذ إخطار السلط الجهوية والأمنية بشأن تعرض مجموعة من الأشخاص أصيلي معتمدية منزل بورقيبة لحادث انقلاب مركبهم خلال محاولتهم اجتياز الحدود البحرية عبر رحلة غير نظامية في اتجاه السواحل الإيطالية بمنطقة سيدي البشير براس انجلة، تم تفعيل أعمال اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة من خلال تنظيم حملات دورية مشتركة من قبل مصالح الحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر للبحث عن خمسة مفقودين من المجموعة، حيث أمكن العثور على جثمان أحدهم وتسليمه لعائلته.

وأشار المتحدث إلى أن العمل جاري على مدار الساعة ويوميا بذات الحرص من قبل أعوان وغواصي الحرس البحري والحماية المدنية والبحرية الوطنية، على البحث عن الأشخاص الأربعة المتبقين، وذلك بحضور عدد من أسرهم ومشاركة تلقائية من قبل ثلة من المتطوعين.

كما جدد والي بنزرت التأكيد على أن اعمال التقصي والبحث متواصلة ايضا بذات النسق الدائم في المحيط الساحلي والبحري من قبل بقية المصالح الأمنية المتداخلة.

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