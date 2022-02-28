غلق البنك الفرنسي التونسي وتوزيع أعوانه على بنوك أخرى

أكد المكلف بالإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي اليوم الاثنين، أنه سيتم اليوم غلق البنك الفرنسي التونسي بصفة رسمية، مبرزا بأن اجتماعا وصفه بالمهم سيجمع الأمين العام نور الدين الطبوبي بممثلي النقابة الأساسية وجامعة البنوك.

وأشار الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فيسبوك إلى أن أمينه العام نور الدين الطبوبي استقبل صباح اليوم أعضاء الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والنقابة الأساسية للبنك الفرنسي التونسي، مبرزا بأنه تم إعلام الطرف النقابي بالمستجدات الأخيرة حول مستقبل الموظفين والحلول التي تم التوافق عليها، مؤكدا انه سيتم الإعلان عنها.

وبين الأمين العام المساعد للاتحاد فاروق العياري بأنه سيتم توزيع وإدماج أعوان وإطارات البنك الفرنسي التونسي على بنوك أخرى.

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