غلق المقاهي و المطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً

أصدر رئيس الحكومة هشام المشيشي عقب اجتماعه بالهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا يوم أمس الأربعاء 28 أكتوبر 2020، قرارا بغلق المقاهي و المطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً مع إحترام طاقة الإستيعاب المحددة بـ 30% في الفضاءات المغلقة و 50% من الفضاءات المفتوحة و تنظيم حملات مراقبة يومية مكثفة على مستوى كافة المعتمديات و الغلق الفوري لكل من يخالف هذه الإجراءات .

كما تقرر مواصلة العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي إلى غاية 15 نوفمبر 2020.

وتم إستثناء كل المشتريات المتعلقة بمجابهة كورونا من الأمر المنظم للصفقات العمومية و تكليف لجنة خاصة بوزارة الدفاع الوطني يرأسها المدير العام للصحة العسكرية بالإشراف على هذا الملف.

وشدد المشيشي على ضرورة الالتزام بالتباعد و إرتداء الكمامات والتأكيد على مواصلة الإجراءات الردعية لكل المخالفين .

كلمات البحث :المطاعم;المقاهي