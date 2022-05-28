غلق جزئي للطريق السيّارة أ1 تونس – صفاقس

أعلنت الإدارة العامّة للحرس الوطني في بلاغ ظهر اليوم السبت، عن وُقوع حادث مرور بالطرق السيّارة أ1 (تونس – صفاقس) مستوى الكلم 110 باتجاه سوسة (أحواز سيدي بوعلي) يتمثل في انقلاب شاحنة ثقيلة مع غلق جزئي للطريق المذكورة.

ودعت إدارة حرس المرور مُستعملي الطريق إلى أخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السّرعة مع استعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيّد بقواعد السّير والجولان.

ويُمكن الإتّصال بمكتب الإرشاد المُروري بإدارة عمليّات الحرس الوطني على الأرقام التالية:

- 71963512

- 71960448

كما يُمكن الإتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم 193.

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