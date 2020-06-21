غلق سفارة تونس في قطر بسبب مصاب بكورونا: وزارة الخارجية على الخط

أكدت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها اليوم الأحد، أنه على إٕثر اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا لدى أحد موظّفي سفارة تونس في الدوحة وقرار غلق مصالحها بصفة مؤقتة لمدّة 14 يومًا ابتداءً من تاريخ الأحد 21 جوان 2020 إلى غاية يوم السّبت 04 جويلية 2020، تطبيقًا لمُقتضيات الحجر الصّحّي المُعتمد في هذه الحالات، فهي تتابع تطور الوضع بالبعثة ، مؤكدة أنه سيتمّ تأمين الخدمات القنصليّة ذات الصّبغة الاستعجاليّة والمتأكّدة من قبل مصالح السفارة و تأمين حُسن سير رحلات الاجلاء المبرمجة.
وتقدمت الوزارة بالشكر الي السلطات القطرية على تعاونها مع هذه الوضعية الصحية وإستعدادها لتقديم كامل الرعاية لطاقم السفارة وتسهيل مهامهم.
وتمنت وزارة الشؤون الخارجية الشفاء العاجل للموظف المصاب بالفيروس وعائلته، ٕ مثنية على مجهودات طاقم سفارة تونس بالدوحة وكذلك سائر موظفي البعثات التونسية في الخارج الذين يواصلون أداء واجباتهم في خدمة مصالح تونس والاحاطة بالتونسيين في الخارج وتأمين مختلف الخدمات القنصلية بما في ذلك عمليات الاجلاء رغم الصعوبات والأخطار المحدقة جراء انتشار جائحة كورونا.
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