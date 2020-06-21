غلق سفارة تونس في قطر بسبب مصاب بكورونا: وزارة الخارجية على الخط

أكدت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها اليوم الأحد، أنه على إٕثر اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا لدى أحد موظّفي سفارة تونس في الدوحة وقرار غلق مصالحها بصفة مؤقتة لمدّة 14 يومًا ابتداءً من تاريخ الأحد 21 جوان 2020 إلى غاية يوم السّبت 04 جويلية 2020، تطبيقًا لمُقتضيات الحجر الصّحّي المُعتمد في هذه الحالات، فهي تتابع تطور الوضع بالبعثة ، مؤكدة أنه سيتمّ تأمين الخدمات القنصليّة ذات الصّبغة الاستعجاليّة والمتأكّدة من قبل مصالح السفارة و تأمين حُسن سير رحلات الاجلاء المبرمجة.

وتقدمت الوزارة بالشكر الي السلطات القطرية على تعاونها مع هذه الوضعية الصحية وإستعدادها لتقديم كامل الرعاية لطاقم السفارة وتسهيل مهامهم.

وتمنت وزارة الشؤون الخارجية الشفاء العاجل للموظف المصاب بالفيروس وعائلته، ٕ مثنية على مجهودات طاقم سفارة تونس بالدوحة وكذلك سائر موظفي البعثات التونسية في الخارج الذين يواصلون أداء واجباتهم في خدمة مصالح تونس والاحاطة بالتونسيين في الخارج وتأمين مختلف الخدمات القنصلية بما في ذلك عمليات الاجلاء رغم الصعوبات والأخطار المحدقة جراء انتشار جائحة كورونا.

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