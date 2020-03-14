غلق قاعات السينما والمسارح بكامل تراب الجمهورية

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم السبت، غلق قاعات السينما والمسارح والأروقة الفنية وكافة فضاءات العروض الفنية العمومية والخاصة بكامل تراب الجمهورية إلى يوم 04 أفريل 2020 ولا يُعاد فتحها إلا بعد تلقي إشعار آخر في الإبان وفق المستجدات الحينية.

وأكدت الوزارة أنها ستتولى خلال الأيام القادمة الشروع في التنسيق والتشاور مع الوزارات المعنية والهياكل المهنية والفنية قصد دراسة الحلول الكفيلة بمساعدة الفنانين والفاعلين الثقافيين على تجاوز الانعكاسات السلبية المترتبة عن تعليق العروض أو إلغائها أو تأجيلها.

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